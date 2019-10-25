قال المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية، إبراهيم عطا: إنه متوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، اليوم؛ يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء.



وأضاف عطا، لـ«الشروق»، أمس؛ أنه قد تمتد الأمطار إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين؛ حيث ستكون غزيرة ورعدية على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.



وأضاف: «سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية».



ولفت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر ستكون أيضا معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، منوها بأن الهيئة على اتصال دائم بغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأنه يوجد ممثل عن الهيئة بالغرفة لمتابعة الأوضاع أول بأول خلال الساعات المقبلة.