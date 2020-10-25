الصدر يحذر من خروج الثورة عن سلميتها في العراق

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حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأحد، من خروج الثورة عن سلميتها وعلى الحكومة بسط الأمن.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بدأ المندسون المدعومون من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها سيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عن عدم تسليح القوات الأمنية".

وأضاف أن على الحكومة العراقية بسط الأمن وردع الوقحين عن التخريب وزعزعت الأمن.

وطالب الحكومة العراقية "بفتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة وإلا فإن هذا يدل على التواطو مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة".

وتشهد ساحة التحرير عند جسري الجمهورية والسنك عصر اليوم قيام متظاهرين برمي القوات الأمنية بالحجارة وقنانين الزجاج الحارقة وقامت القوات الأمنية بالرد بقنانين الغازات المسلة للدموع مما أدى إلى إصابة نحو 15متظاهرا بحالات أختناق.

ويتزامن الاحتجاج اليوم الأحد مع ذكرى مرور عام على مظاهرات حاشدة نُظمت في الكثير من مدن العراق في يوم الجمعة 25 أكتوبر العام الماضي وكانت خلال بداية انتفاضة شعبية غير مسبوقة قُتل خلالها حوالي 600 متظاهر وجرح ثلاثون ألفا آخرون.

وتأتي الاحتجاجات لتجديد المطالب بالقيام بإصلاحات ومحاسبة المتورطين بقمع التظاهرات التي تعرضت لها "ثورتهم" منذ العام الماضي.