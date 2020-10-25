جسر الجونة ينطلق بمحاضرة للممثل الهندي علي فضل

كنده علوش ونادين لبكي يشاركون في حلقة نقاشية عن الأطفال تديرها ريا أبي راشد



تنطلق اليوم بمهرجان الجونة، فعاليات الدورة الرابعة لجسر الجونة السينمائي، والتي تتضمن محاضرة للممثل الهندي الشهير علي فضل، وتديرها الفنانة بشرى رزة، ويتحدث خلالها عن مسيرته الإبداعية الطويلة ووصوله إلى هولييوود وتمثيله مع ألمع أسماء صناعة السينما.

كما ينظم منطلق الجونة أيضا، حلقة نقاش بعنوان "الأطفال مهمون" تديرها اللبنانية ريا أبي راشد، ويشارك فيها كل من كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والسفيرة هيفاء أبو غزالة والممثلة كندة علوش إضافة إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.