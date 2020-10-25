وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات و40 قاعة و30 مدرج بجامعة دمياط

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الجديدة في جامعة دمياط، كما اطمئن على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة، وذلك برفقه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واستهل الوزير زيارته بأداء تحية العلم مع بعض من عمداء الكليات بالإضافة إلى عدد من الطلاب، قبل أن يشارك في مجلس جامعة دمياط، والذي استمع فيه إلى شرح تفصيلي عن المشروعات الجديدة التي انتهت الجامعة من إنشائها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي تنوي الجامعة البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وقام الوزير بافتتاح معامل كلية التمريض وشاهد العديد من أجهزة المحاكاة المتطورة، ثم توجه لافتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات وكذلك معامل كلية الهندسة بالجامعة والمجهزة على أحدث مستوى دولي للارتقاء بمستوى الطلاب وتأهيلهم لمواكبة تطورات سوق العمل.

كما افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، مجمع القاعات بالجامعة بإجمالي 40 قاعة ومجمع المدرجات بإجمالي 30 مدرج، كما تابع سير العمل في استكمال منشآت المدرجات الكبيرة ومشروع المباني الإدارية لثمانية كليات بالجامعة، ومبنى الإدارة العامة للجامعة.

وأشاد الوزير خلال الزيارة بالجهود التي تبذلها جامعة دمياط من أجل انتظام سير العملية التعليمية بها، معربا عن سعادته بالمشروعات التي نفذتها الجامعة بكفاءة عالية، ومشددا على ضرورة استكمال الأعمال الإنشائية والفنية وفقا للجداول الزمنية.

واطمئن الدكتور خالد عبدالغفار على استخدام الجامعة لنظام التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجاري، والالتزام بأعداد الطلاب التي تأتي لمقر الجامعة من خلال الإعلان عن الجداول الدراسي، بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من الحرم الجامعي، مشددا على ضرورة ارتداء أعضاء هيئة التدريس والطلاب للماسك الطبي (الكمامة) طوال فترة تواجدهم بالجامعة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشهد الوزير خلال الزيارة عرضا من جانب فريق الجامعة للجودو والكاراتيه، وأبدى اعجابه الشديد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الطلاب خلال العرض.