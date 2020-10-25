قتلى الجيش الأرميني يقترب من الألف وأذربيجان تتباهى بانتصاراتها

قالت أرمينيا اليوم الأحد إن 11 جنديا آخرين من جنودها قتلوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، خلال اشتباكات تدور من أجل إقليم ناجورو كاراباخ الواقع في منطقة القوقاز.



وترفع حصيلة القتلى الأخيرة، إجمالي القتلى العسكريين على الجانب الأرميني في الأسابيع الأربعة الماضية من الاشتباكات مع أذربيجان إلى 974 جنديا. بينما بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوف المدنيين أكثر من مئة.



ولا يوفر الجانب الأذري أي معلومات عن الخسائر في قواته المسلحة، بسبب الرقابة، بموجب القانون العسكري المطبق هناك.



من ناحية أخرى، قالت أذربيجان إنها أسقطت طائرة عسكرية أرمينية، لكن تقارير نقلت نفي أرمينيا لذلك.



واتهم الرئيس الأذري إلهام علييف أرمينيا بالعدوان على بلاده في مقابلة مع وسائل إعلامية غربية.



وقال لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أمس السبت إنه بفضل أسلحة حديثة، كان من الممكن صد "الحرب العدوانية".