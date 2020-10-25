مقتل 6 أطفال في هجوم على مدرسة بالكاميرون

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لقي 6 أطفال حتفهم وأصيب 13 آخرون بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون على مدرسة في الكاميرون.

وأعلن مسؤول محلي اليوم السبت أن الهجوم وقع في مدينة كومبا داخل منطقة تتحدث الإنجليزية في البلاد.

وقال نتو ندونج تشامبرلين رئيس الإدارة المحلية لمنطقة ميمي التي تقع مدينة كومبا داخلها إن المهاجمين المدججين بالأسلحة اقتحموا مدرسة الأم فرانسيسكا الخاصة في صباح اليوم وفتحوا النار على الأطفال.

وحتى الآن لم يصدر بيان عن المسؤولين عن الهجوم.

تتعرض الكاميرون لقلاقل وهجمات على السكان المدنيين هزت كيانها منذ أن أعلنت أكبر منطقتين تتحدثان الإنجليزية أواخر عام 2016 انفصالهما عن الكاميرون وإنشاء دولة جديدة تسمى أمبازونيا.

وطالما اشتكى المتحدثون بالإنجليزية في الكاميرون من أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وأنهم يتلقون تمويلا حكوميا أقل من المناطق الناطقة بالفرنسية بشكل أساسي في الكاميرون.