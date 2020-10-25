عضو التحرير الفلسطينية: مواصلة إسرائيل لسياسة الإرهاب المنظم تعكس مدى عجز المجتمع الدولي

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن مواصلة إسرائيل لسياسة الإرهاب المنظم تعكس مدى العجز الذي وصل إليه المجتمع الدولي في ترجمة إداناته واستنكاره إلى إجراءات فعلية تساهم في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، كما أنه يدلل على استناد إسرائيل في انتهاكاتها إلى الحصانة والإفلات من العقاب والدعم الذي توفره لها الإدارة الأمريكية‫.

واستنكرت عشراوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد - جرائم الحرب الإسرائيلية المتصاعدة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتحدي حكومة الاحتلال لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية واستهتارها المتعمد بالمنظومة الأممية‫.

وأشارت إلى سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات القتل الوحشية بدم بارد التي طالت فجر اليوم، الشاب الأعزل عامر عبد الرحيم صنوبر (18 عاما) من قرية "يتما" جنوب نابلس، الذي استشهد نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال بعد ملاحقة مركبته بالقرب من بلدة ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأكدت عشراوي أن إعدام الشاب صنوبر يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين والاتفاقيات الدولية وللقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، وطالبت العالم أجمع بالعمل على مواجهة جرائم الكراهية التي ترتكبها إسرائيل والوقوف في وجه العقلية الأيديولوجية والعنصرية المتطرفة التي يواجهها شعبنا يوميا منذ عشرات السنين.