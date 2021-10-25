تنمية مطروح المستدامة: بدء تلقي طلبات فصل المشغولات الصوفية

قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن طالبات المدرسة الصناعية الفنية، بدأوا تلقي التدريب العملي لطرق فرز الصوف بمقر وحدة غزل وتصنيع الصوف بمركز التنمية، بحضور المتخصصين في تدريب المشغولات، وطرق فرز الصوف والتوقيتات الصحيحة لعملية الجز من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء.

وأكد مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، توفير كل أوجه الدعم للطلاب للحفاظ على الصناعات البيئية، وخاصة المشغولات اليدوية الصوفية من الانقراض في ظل توافر كميات كبيرة من الصوف غير المستغلة، ويقبل عليها التجار بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن محافظة مطروح، لديها ثروة حيوانية من أغنام البرقي، تنتج كميات كبيرة من الصوف الذي يستخدم في صناعة المشغولات اليدوية المعروفة باسم "الحوايا"، بالإضافة إلى السجاد.



