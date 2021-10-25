 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 243.6 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 243.6 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 8:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 8:45 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 243 مليونا و661 ألفا و681 حالة.
وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الاثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و948 ألفا و512 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 7ر21 مليون حالة.

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