الكاظمي: العراق يتطلع إلى توثيق التعاون الاقتصادي والتجاري مع لبنان

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين إن بلاده تتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع لبنان، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأكد الكاظمي خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية، على أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين،بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.

من جانبه، أشاد ميقاتي، بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني وبالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.