الصحة العراقية تحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا

دعت وزارة الصحة في العراق، اليوم الاثنين، العراقيين، إلى التوجه الفوري إلى المراكز الطبية لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، حفاظا على السلامة حيث يتوفر اللقاح بشكل كاف في جميع المؤسسات الصحية في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن الوزارة تراقب عن كثب من خلال لجانها وخبرائها الوضع الوبائي العالمي، حيث شهدت عدة دول في الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق بعدد الإصابات والوفيات بالرغم من بلوغ تلك الدول مستويات عالية في نسب تلقيح مجتمعاتها.

وحذرت من انتشار سلالات جديدة، مشيرة إلى أنها لا تستبعد حدوث موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية في الفيروس، إضافة إلى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق نتيجة لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وكثرة التجمعات البشرية بشتى أنواعها .

وذكرت أن عدم تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا يهدد بحدوث ارتفاع في الإصابات والتي قد تكون قاسية وتهدد النظام الصحي، مؤكدة أن السبيل الوحيد لدرء خطر الموجات الوبائية المتوقعة هو تحقيق النسبة العالية من تلقيح المجتمع.

وحسب بيانات لوزارة الصحة في العراق، فإن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح تجاوز 5 ملايين و500 ألف عراقي، فيما بلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا 22 ألفا و900 مواطن.