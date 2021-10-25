حجم تجارة روسيا مع العالم يتجاوز نصف تريليون دولار في 9 أشهر

كشف رئيس هيئة الجمارك الروسية فلاديمير بولافين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حجم تجارة روسيا الخارجية مع دول العالم بلغ 540 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك صادرات من روسيا بقيمة 310 مليارات دولار.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن بولافين قوله إن حجم التجارة الخارجية لروسيا ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأشار بولافين إلى إنجاز إصلاح واسع النطاق للجمارك الروسية في 2020، جرى في إطاره إنشاء مراكز إلكترونية لتقديم خدمات الجمارك، الأمر الذي ساهم في تسريع عملية التخليص الجمركي وجعلها أكثر شفافية.