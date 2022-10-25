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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجامعات الأهلية ليست للأغنياء فقط كما يردد البعض.

وأضاف خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تواصل العمل على بناء مسار لتحسين بيئة التعليم.

وتابع: "عندي قبح وعندي حسن .. أخلص القبح ولا أزود الحسن.. أنا رأئي إني أزود الحسن وأقلل القبح.. وهدفي برضه التخلص من القبح في كل شيء".

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتضمنت أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، الأول هو السياسات الاقتصادية الكلية، والثانى هو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

والمسار الثالث مثل صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.