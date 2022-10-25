محمد السويدي: تعمير المناطق الصناعية الجديدة يتطلب توفير سكن عاملين

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قال المهندس محمد زكي السويدي الشريك الصناعي لمؤسسة السويدي للتنمية، إن تعمير المناطق الصناعية الجديدة يتطلب توفير سكن عاملين.

وأضاف خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وذلك في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن المصانع تتحمل تكلفة عالية لنقل العاملين أو حتى حال تأجير مساكن لهم.

وأشار إلى أن الدولة يمكن أن تترك قطع أرض للمصانع لتتولى إنشاء مساكن للعمالة.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة عليها تسريع وتيرة استصدار التراخيص، وإتاحة الفرصة أمام المصانع لاستيفاء الشروط المطلوبة.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.