قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع المواطنين أصبحوا خبراء في كل شيء، ويسألون عن موعد رفع سعر الفائدة، لافتًا إلى أن أمريكا تُدمّر العالم بهذا القرار.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، قال إنه سيدشن مؤشر مصري عبارة عن سلة عملات، أمس، تحدث فيها عن عملات ذهبية من أجل فك الارتباط بالدولار الأمريكي.

وتابع موسى: «محافظ البنك المركزي قال إن مؤشر الجنيه المصري يعتمد على عدة عملات؛ ومش هيكون الدولار هو حياتك؛ الموضوع هيبقاله حسبة تانية؛ وده اللي قاله محافظ البنك المركزي امبارح في المؤتمر الاقتصادي، وقال إن محافظي البنوك المركزية في العالم شايفين إن الأزمة مستمرة، ومفيش انفراجة قريبة».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن حسن عبد الله أكد أن دور محافظ البنك المركزي هو السيطرة على التضخم، لأنه يؤثر على ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن عبدالله أعلن أن البنك المركزي سيعلن عن نسبة التضخم خلال السنوات المقبلة، وأول مرة تحدث حسن عبد الله عن السياسات النقدية.

واستطرد: «محافظ البنك المركزي أكد أننا لن نرتبط بالدولار؛ بعد وجود مؤشر مصري يوجد به العديد من العملات مع الذهب؛ لنفك الارتباط بالدولار، وقال عبد الله إن مصر ليست شريكًا رئيسيًا في حركة التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ مشددًا موسى على أن هذا الأمر كلام هام»

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الدولة تستهدف الوصول لـ مليون فرصة عمل من أجل التشغيل، مشيرًا إلى أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة ستُدر عائدًا ماليًا.

وتابع: «حان الوقت لمن يدير ويشغل ويحقق عوائد مالية، هل تقدر الدولة تعمل ده؟، عندنا شركات قطاع عام ضاعت علشان فشلت».

واختتم أحمد موسى، قائلاً: «زمان كان فيه أيادي مُرتعشة، ومفيش مصالح غير للدولة والشعب، كان بيبقى فيه قلق من القطاع الخاص، وده اتغير النهاردة بعد ما الرئيس بيقعد معاهم بنفسه، ورئيس الوزراء قال عاوزين القطاع الخاص يتقدم علشان يشيل، واحنا نأخذ خطوة للوراء».