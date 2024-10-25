الرئيس الإندونيسي الجديد والوزراء يبدأون نوبة نشاط انضباطي على الطراز العسكري



بدأ الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو ووزراء حكومته، اليوم الجمعة، نوبة نشاط على الطراز العسكري في أكاديمية عسكرية في مقاطعة جاوة.

وبدأ الوزراء، مرتدين الزي العسكري المكون من قبعات مموهة وملابس وأحذية قتالية، نشاطهم في الأكاديمية العسكرية الوطنية في إندونيسيا، التي تحيط بها الجبال، في مدينة ماجيلانج.

وتوجه الوزراء ونوابهم إلى جاوة الوسطى على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية من طراز هيركيوليس سي-130 جي أمس الخميس.

وبحسب بيان مكتوب صادر عن فريق الرئيس برابوو الإعلامي، فقد طُلب من المجموعة الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحا لممارسة الأنشطة الرياضية وتمارين المشي.

وقال الرئيس برابوو سوبيانتو، الجنرال السابق البالغ من العمر 73 عاما، اليوم الجمعة، في كلمته الافتتاحية في الأكاديمية إنه لا يقصد تشكيل حكومة عسكرية، ولكنه أراد التأكيد على أن "الأسلوب العسكري" يجرى تطبيقه عادة في الحكومة وحتى في الشركات من أجل تعزيز الانضباط والولاء للأمة والدولة.

وأضاف برابوو سوبيانتو "لم أطلب منكم أن تكونوا موالين لبرابوو، بل أن يكون ولاؤكم لبلدنا وأمتنا إندونيسيا".

وبالإضافة إلى نوبة النشاط، عقد الرئيس الإندونيسي أيضا اجتماعا مع حكومته تناول عددا من المواضيع، من بينها اهتمام والتزام كل وزارة ومؤسسة بالعمل من أجل القضاء على الفقر ومحاربة الفساد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.