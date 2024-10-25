محمد ثروت يحيي حفل ليلة عبدالوهاب في موسم الرياض بأغنيتي امتى الزمان يسمح يا جميل وأهواك

أشعل الفنان محمد ثروت، حفل «ليلة عبدالوهاب» المقام حاليًا على مسرح أبوبكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، بأغنية «امتى الزمان يسمح يا جميل» للراحل محمد عبدالوهاب، والتي قدم مقاطع منها بصوته وبدون موسيقى وتفاعل معه الحضور فور صعوده على خشبة المسرح.

كما غنى محمد ثروت أغنية «أهواك» من ألحان عبدالوهاب والتي غناها العندليب الراحل عبدالحليم حافظ في فيلم «بنات اليوم».

يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان قد اختار محمد ثروت ليكون المطرب الوحيد من جيله الذي قام بتلحين عدد من الأغاني الشهيرة له، مثل "الأرض الطيبة"، و"مصريتنا"، و"عينيا السهرانين"، و"عاشت بلدنا"، إلى جانب الأغنية العاطفية "يا حياتي" التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم.