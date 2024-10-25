سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد وملاعب مباراتي المنتخب الوطني في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

المنتخب الوطني يواجه كاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، ثم يستضيف بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم منتخب مصر التأهل إلى النهائيات بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الأربعة الأولى من التصفيات، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.

واعتمد «كاف» إقامة مباراة كاب فيردي في الجولة الخامسة يوم 15 نوفمبر القادم، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الستاد الوطني لكاب فيردي .

وتقام مباراة الجولة السادسة أمام بوتسوانا يوم 19 نوفمبر، على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتتنافس فرق المجموعة الثلاث موريتانيا، بوتسوانا وكاب فيردي، على بطاقة التأهل الثانية رفقة الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا.



