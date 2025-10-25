

بدأ الجيش الأمريكي منذ أيام، في تشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق القطاع، وفق ما كشف مسئولون عسكريون إسرائيليون وأمريكيون.

الخطوة فسرتها واشنطن بأنها تأتي ضمن الجهود الموسعة التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان عدم خرقه من قبل إسرائيل أو حماس.

وأوضح مسئولان في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسئول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن تلك الطائرات التي تراقب كل الأنشطة على الأرض في غزة، استُخدمت بموافقة إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

إلى ذلك، أشاروا إلى أن مهمات الاستطلاع هذه تُنفذ لدعم مهام مركز التنسيق المدني-العسكري الجديد في جنوب تل أبيب، والذي أنشأه الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، لمراقبة وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات.

وعلى الرغم من أن الجيش الأمريكي قد استخدم سابقًا الطائرات المسيّرة فوق غزة للمساعدة في تحديد مواقع تواجد الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

إلا أن هذه الجهود الاستطلاعية الأخيرة تشير إلى أن المسئولين الأمريكيين يرغبون في الحصول على فهم مستقل لما يحدث داخل القطاع الفلسطيني، بعيدًا عن الرواية الإسرائيلية، بحسب شبكة العربية.

وكان مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشاروا إلى وجود قلق داخل واشنطن من احتمال أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاتفاق.

وفي السياق، أعرب دبلوماسي أمريكي سابق ومسئول دفاعي، إلى جانب بعض المسئولين الإسرائيليين، عن دهشتهم من مهمات الاستطلاع الأمريكية هذه في غزة، بالنظر إلى العلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين.

وقال دانيال بي. شابيرو الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومبعوث خاص لإسرائيل بشأن إيران في عهد الرئيس السابق جو بايدن: "هذا شكل متقدم جدًا من المراقبة الأمريكية في جبهة تعتبرها إسرائيل تهديدًا نشطًا".

وأضاف أنه "لو كانت هناك شفافية كاملة وثقة تامة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لما كانت هناك حاجة لهذا النوع من المراقبة. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة تريد القضاء على أي احتمال لسوء الفهم".

جاءت تلك المعلومات، مع تأكيد عدد من المسئولين الأمريكيين المطلعين أن ترامب ضغط مؤخراً على نتنياهو من أجل الالتزام بخطة السلام في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، مع إيفاد عدد من دبلوماسييه إلى تل أبيب.