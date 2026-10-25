الصحة: العلاج على نفقة الدولة يغطي أكثر من 90% من الأمراض والأورام والعمليات الجراحية

قال الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن العلاج على نفقة الدولة في مصر بدأ منذ عام 1975.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أي مواطن مصري له الحق في العلاج على نفقة الدولة، بشرط عدم استفادته من مظلة التأمين الصحي.

وأوضح العقاد، أن أكثر من 90% من الأمراض والأورام والعمليات الجراحية والعلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة موجودة تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح العقاد أن الكشف في المستشفى الحكومي ضروري للحصول على العلاج على نفقة الدولة، إذ يجب على المريض التوجه إلى المستشفى وإجراء الكشف الطبي، ثم استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة بعد صدور قرار من الطبيب الاستشاري، يوضح العلاج الدوائي المطلوب.

وأشار إلى أن مكاتب العلاج على نفقة الدولة الموجودة بالمستشفيات هي المسئولة عن إنهاء إجراءات العلاج للمريض، مشددًا على أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تستغرق 72 ساعة، مؤكدًا أن حالات الطوارئ لا تنتظر صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.