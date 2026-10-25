محافظ أسوان يوافق على إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الأساسي بقرية المنصورية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على قبول التبرع بقطعة أرض بمساحة 12 قيراطًا بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو، لإقامة مدرسة جديدة للتعليم الأساسي، في إطار جهود المحافظة للتوسع في المنشآت التعليمية وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد هاشم السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

وأكد محافظ أسوان أهمية المشاركة المجتمعية في توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة للتوسع في إنشاء المنشآت التعليمية بمختلف المراكز والمدن، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.