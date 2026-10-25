أوروبا تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي وتؤخر ساعاتها

جرى تأخير الساعات في أوروبا بمقدار ساعة واحدة عند الساعة الثالثة من صباح اليوم الأحد، معلنا انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية.

وعادت ألمانيا ودول وسط أوروبا إلى تطبيق 'توقيت وسط أوروبا' ، الذي يسبق توقيت جرينتش بساعة واحدة، بدلا من 'توقيت وسط أوروبا الصيفي' الذي كان يسبق توقيت جرينتش بساعتين.

ويعرف توقيت جرينتش أيضا باسم التوقيت العالمي المنسق.

وأعيد تطبيق تغيير التوقيت في ألمانيا عام 1980 بهدف توفير الطاقة وتحقيق استفادة قصوى من ضوء النهار. وبموجب ذلك، يستمر العمل بالتوقيت القياسي (الشتوي) حتى 28 مارس/آذار من العام المقبل.

وتتولى الهيئة الوطنية الألمانية للمقاييس في مدينة براونشفايج شمالي البلاد مسؤولية ضبط هذا التغيير الآلي للساعات.

ويحرص الخبراء في المعهد على تزويد الساعات الموجهة بالراديو وساعات المحطات والعديد من الساعات الصناعية بالإشارة عبر جهاز إرسال ذي موجة طويلة يطلق عليه اسم "دي سي إف 77" في ماينفلينجن بالقرب من فرانكفورت.