مظليون بريطانيون وفرنسیون يشاركون في تمرين جوي ضخم

شارك الآلاف من القوات البريطانية والفرنسية في مناورة حربية أعدت لإظهار كيفية الدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد أي هجوم.

وشمل التمرين واحدة من أكبر العمليات الجوية في الـ 20 عاما الماضية، حيث قفز مظليون بريطانيون وفرنسیون من طائرات نقل تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية فوق ألمانيا، وفقا لوكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.

ويأتي التمرين المشترك في وقت تشهد فيه أوروبا توترا متزايدا نتيجة لغزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، مع اختبار القوات الروسية لحدود الناتو وتوجيه الاتهام للكرملين بالوقوف وراء عمليات إحراق وتخريب واغتيالات في دول أوروبية.

وقد اختبر تمرين "راينو تيتان"، الذي أقيم في مركز سينيلجر للتدريب العسكري في ألمانيا، اللواء 16 الجوي الهجومي البريطاني ضد عدو مجهز بطائرات مسيرة وحرب إلكترونية، وهو نوع التكنولوجيا التي يتوقع أن تنشرها روسيا.

وشارك نحو 2500 جندي في التمرين، بمن فيهم 600 مظلي بريطاني وفرنسي تم إنزالهم من أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية من طراز إيه 400 إم أطلس.