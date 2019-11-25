المرشح الرئاسي الجزائري ميهوبي يتعهد بسن قوانين صارمة للقضاء على العنف ضد المرأة

تعهد المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" بسن قوانين صارمة إزاء كل أشكال العنف ضد المرأة، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال ميهوبي - في تجمع انتخابي اليوم /الإثنين/ بولاية وهران (شمال غرب) - إنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية سيعمل على سن قوانين صارمة توقع أقصى العقوبات لكل من يسيئ للمرأة ، مؤكدا أن كل جميع أشكال العنف ضد المرأة مرفوضة وغير مقبولة.

وكشف ميهوبي عن أنه سيضع فريق مولودية وهران الذي قدم الكثير للكرة الجزائرية تحت رعاية مالية لإحدى الشركات الوطنية للتكفل بتمويل هذا النادي الكروي العريق.

وقال "ينبغي أن نسعى جاهدين على أن تكون الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران في 2021 ناجحة وتحقق إشعاع الجزائر على المستوى المتوسطي والدولي".