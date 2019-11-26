المصري يفوز على الجمارك ودياً استعدادا للكونفيدرالية

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الجمارك بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأثنين على ستاد بورسعيد ضمن الاستعداد لمباراة نواذيبو الموريتاني والمقرر لها الأحد المقبل ١ ديسمبر على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية النسخة السابعة عشر وادارها الحكم خالد منسي وعاونه أحمد عبد النعيم وعماد الشامي .

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين للمصري أحرزهم إسلام عطية في الدقيقة 29 من تسديدة قوية واضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني من متابعة جيده لينتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين .

وفي الشوط الثاني سجل مفتاح طقطق الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥ من عرضية عماد فتحي الذي توج تألقه باحراز الهدف الرابع من تسديدة رائعة في الدقيقة ٧٥ قبل أن يختتم سعيدو سينبوري الأهداف بضربة رأسية في الدقيقة ٩٠ الدقيقة يطلق بعدها الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصرى بخماسية نظيفة .

مثل المصري في الشوط الأول أحمد مسعود في حراسة المرمى ، عمر كمال عبد الواحد ، إسلام أبو سليمه ، أحمد شوشه ، بهاء مجدي ، فريد شوقي ، سعيدو سينبوري ، إسلام عطيه ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، اوستين اموتو .

دفع إيهاب جلال فى الشوط الثانى بالحارس أحمد مسعود ، محمود حمد ، أحمد شوشه ، سعيدو سينبوري ، بهاء مجدى ، ايزي ايميكا ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، عبد الناصر ديماريا ، عماد فتحى ، محمود وادى.