يرى مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب أن اللاعب فيرجيل فان دايك هو من يستحق الحصول على الكرة الذهبية لهذا العام، مشيرًا إلى أن نجم برشلونة ليونيل ميسي هو الأفضل على الإطلاق.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية قد أعلنت قائمة المرشحين الـ30 لتلك الجائزة في أكتوبر الماضي، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز يوم 2 ديسمبر المقبل.

ويتواجد سبعة لاعبين من ليفربول في قائمة المرشحين وأبرزهم محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إذا منحت الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا الجيل، فعليك أن تقدمها دائمًا لميسي، هكذا هو الأمر".

وأضاف: "لكن إذا منحت هذه الجائزة لأفضل لاعب في الموسم الماضي، فعليك أن تقدمها لفان دايك".

وواصل: "لا أعرف بالظبط كيف تُسير الأمور بشأن هذه الجائزة، ولكن هكذا أراها".

واختتم: "أفضل لاعب على الإطلاق؟ إنه ميسي، أفضل لاعب في الموسم الماضي؟ إنه فان دايك، سنرى".