أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراره رقم ٢٣٨٠ لسنـة ٢٠٢٠، بتجديد ندب وندب بعض المفتشين القضائيين الأول بوزارة العدل للعمل بمكتب شئون أمن.



ونص القرار على تجديد ندب وندب بعض السادة أعضاء النيابـة العامـة بإدارة التفتـيش القضائى الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولـة ، لمـدة "سـنة " اعتبارا من ١/١٠/٢٠٢٠ بالإضافة إلى العمل ، على النحو التالى:



أولاً- تجديد ندب:



السيد القاضى/ محمد سيد عبد العال محمد - محام عام أول.

السيد القاضى/ كريم نبيل صادق مرجان - محام عام.

السيد / أحمد محمود أحمد إبراهيم محمود - محام عام.

السيد / عمرو نظمى يوسف غراب - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / أسامة طه محمد الشاعر - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / شريف أسامة عبد المنعم البدوى - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / عمر صابر عمر فكار - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / محمد موسى محمد عبد الفتاح - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / محمود محمد صلاح على إبراهيم عمار - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / عمرو عبد العظيم محمد عوض االله - رئيس نيابة من الفئة (أ).



ثانيا - ندب:



السيد القاضى/ حاتم أحمد محمد الأمين أحمد - محام عام أول.

السيد القاضى/ محمود حسينى إبراهيم عبد الكريم - محام عام.

السيد / أحمد يسرى عبد الحميد هندى - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / تامر أحمد محمد المهدى - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / سامح مدحت عبد العزيز بدوى - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / شريف عصام محمد حسان نافع - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / عمرو عبد االله عمر مصطفى شوضه - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشهاوى - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / محمد عاطف بدر محمد أبو زينة - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / عمرو محمد محمد عمر- رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / أحمد حامد محمد عقل على - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / أحمد محمود حسين عبد الباقى - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد/ بهاء الدين محمد نور الدين أحمد - رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / أمير إلهام نجيب نوار- رئيس نيابة من الفئة (أ).

السيد / حسام على حامد الصالحى - رئيس نيابة من الفئة (أ).