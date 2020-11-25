مصدر عسكري سوري: قصف إسرائيلي على مناطق في ريف دمشق يسفر عن خسائر مادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت إسرائيل مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية في ريف دمشق الجنوبي ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "العدو الصهيوني قام بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي وقت سابق ذكر سكان في مناطق ريف دمشق الجنوبي لمراسل (د.ب.أ) أنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية في ريف دمشق الجنوبي، وسط أنباء عن تصدي مضادات تابعة للجيش السوري لصواريخ إسرائيلية.

ونقلت صفحات تابعة للمعارضة السورية أن القصف الإسرائيلي طال مواقع للقوات الحكومية والإيرانية منها مستودعات للسلاح في منطقة جبل المناع في مدينة الكسوة جنوب دمشق.

ونفذت إسرائيل 25 غارة جوية على سورية خلال العام الحالي استهدفت مواقع للجيش السوري في محافظات القنيطرة، ودرعا ودمشق وريف دمشق ودير الزور وحمص وحماة وحلب.