بنكا مصر والأهلي يستحوذان على 40% من أسهم وكيل ويسترن يونيون بمصر

أبرم بنك مصر وشركة (الأهلي كابيتال القابضة) الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء صفقة استحواذ بالمناصفة بينهما على حصة 40% من أسهم شركة (إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب) لخدمات تحويل الأموال وكيل شركة (ويسترن يونيون) العالمية بجمهورية مصر العربية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي -في تصريح صحفي- إن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة نحو دمج قطاع التحويلات غير الرسمي إلى القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتأكيدا على توجيهات البنك المركزي المصري وايمانا بدور بنك مصر القومي في دعم الاقتصاد المصري، وما يترتب على ذلك من ضرورة توسيع قاعدة العملاء المستهدفين، فكانت الشراكة مع شركة (IBAG) بمثابة حلقة الوصل مع القطاع غير المصرفي والخطوة الداعمة للتحول التكنولوجي لما ستقدمه الشركة من خدمات الكترونية في مجال تحويل الأموال.

بدوره، صرح هشام عكاشة بأن الصفقة تأتي سعيا من البنك الأهلي وذراعه الاستثماري إلى دمج شريحة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفي واجراء التحويلات المالية بالوسائل الرسمية من خلال تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة مما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل عام وتحويلات أموال العاملين المصريين بالخارج بشكل خاص.

وأشار إلى أن الصفقة تعكس الجهود المتنامية للأهلي كابيتال في الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتي تتوسع فيها الشركة بشكل ملحوظ وتحقق نموا سريعا ومنها التحويلات الالكترونية والتي تدعم استراتيجية البنك الاهلي المصري والدولة بشكل عام في التحول الرقمي.

وبدوره، أعرب كريم سعادة عن اعتزازه بالتعاون مع فريق عمل شركة (IBAG) الذي يضم كوادر على أعلى مستويات الكفاءة، ما سيسهم في تعزيز تواجد (الأهلي كابيتال) في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، لافتا إلى أنه سبق للأهلي كابيتال الاستثمار في هذا المجال من خلال شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الإلكترونية القابضة والتي تعد منصة البنك الأهلي المصري لوسائل الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى استحواذ (الأهلي كابيتال) أواخر العام الماضي على شركتي فاروس لتداول الاوراق المالية وفاروس لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.