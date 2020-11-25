أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج عمليات فرز أصوات الناخبين بعد فرز 36 لجنة فرعية بالدائرة الخامسة ومقرها حوش عيسي بمحافظة البحيرة، والتي يتنافس بها مرشحين فقط بجولة الإعادة للفوز بمقعد بمجلس النواب القادم حصول المرشح على مهنا مسعود عوض وشهرته " على الدميني" على 26 ألف و282 صوتا، وحصل المرشح علاء حمدي عبد المقصود قريطم وشهرته " علاء قريطم" على 36 ألف و446 صوتا.

وأغلقت لجان انتخابات مجلس النواب، أبوابها أمام المواطنين في مختلف مراكز ومدن محافظة البحيرة، في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، التي تشمل 14 محافظة على مستوى الجمهورية بالمرحلة الأولي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات باللجان الفرعية في عمليات فرز أصوات الناخبين تمهيدًا لإرسالها للجان العامة بالداوئر الانتخابية وعددها 9 لجان عامة وإعلإن النتائج الأولية خلال البيان التفصيلي بأعداد أصوات الناخبين المشاركين في جولة الإعادة وأصوات المرشحين في كل دائرة انتخابية في انتظار إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انه لم يتم تسجيل أى شكوى أو خروقات تؤثر على سير الاقتراع ولم توجد أي معوقات أو مشكلات بالعمليه الانتخابية خلال اليوم الثاني، لافتًا إلى التواجد والإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء باصواتهم بكافه الدوائر الانتخابية خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب 2020 في جولة الإعادة وغلق صناديق الاقتراع بكافة مدن ومراكز ومدن المحافظة في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأشاد المحافظ، بالتنسيق الكامل مع مديرية الامن والقوات المسلحه لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مؤكدًا على استمرار رفع درجه الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية والتواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تضم 653 مركز انتخابى يضم 1296 لجنة فرعية بعدد 9 دوائر انتخابية جاهزة لاستقبال 4 مليون و12 ألف و338 ناخب.

وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى، يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر في 14 محافظة، هي الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف وقنا والفيوم والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.

وبدأت جولة الإعادة للمصريين في الخارج، يوم السبت 21 نوفمبر، وتجرى على مدى 3 أيام، وفق الجدول المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعلن النتيجة النهائية في محافظات المرحلة الأولى رسميًا يوم 30 نوفمبر 2020.

وتبدأ جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر 2020، وتجرى في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 2020، في 13 محافظة هي القاهرة ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد، وتعلن الهيئة النتيجة رسميًا يوم 14 ديسمبر 2020.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.