تقرير: إطلاق سراح أكاديمية استرالية مقابل 3 سجناء إيرانيين

أفرجت السلطات الايرانية عن الأكاديمية الأسترالية البريطانية كايلي مور-جيلبرت من السجن في طهران، مقابل إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين، وفقا لتقرير بثته إذاعة جمهورية إيران الإسلامية اليوم الأربعاء.

ولم تكشف إذاعة جمهورية إيران الإسلامية عن أي تفاصيل أخرى حول السجناء الإيرانيين الثلاثة، لكن يتم النظر إلى القناة باعتبارها مطلعة وقريبة من النظام القضائي في البلاد.

وتم اعتقال مور-جيلبرت، وهي محاضرة في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن، في طهران في سبتمبر 2018 عقب مؤتمر أكاديمي.

وصدر بحقها فيما بعد حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة سرية بتهمة التجسس.

ونفت كل من مور جيلبرت والحكومة الأسترالية الاتهامات.

وكانت الأكاديمية، التي كانت تسافر بجواز سفرها الأسترالي، محتجزة في البداية في سجن إيفين سيئ السمعة، وأكدت مور جيلبرت مجددًا في رسائل تم تهريبها من السجن أنها "لم تكن جاسوسة قط".