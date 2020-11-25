أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب في البحيرة، التي تنافس عليها 36 مرشحا للفوز بـ18 مقعدا بالبرلمان، النتائج الأولية لفرز الأصوات بالمحافظة.

في الدائرة الأولى لمركز ومدينة دمنهور، التي تنافس عليها 6 مرشحين للفوز بـ3 مقاعد، فاز مرشحو حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية، حيث حصل المرشح عبدالرؤف الطنيخى عن حزب مستقبل وطن على 55499 صوتا، وحصلت سناء برغش مرشحة الحزب أيضا على 54613 صوتا، وحصل مرشح الحزب عادل حماد على 54175 صوتا، بينما حصل المرشحون المستقلون محمد بهنسى على 51531 صوتا، وعصام الفقي 37594 صوتا، والعقيد عادل عقدة على 37201 صوت.

وفي الدائرة الثانية التى تضم مركز ومدينة كفر الدوار، والتى يتنافس عليها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، فاز كل من أحمد شرشوح وحصل على 7872 صوتا، ومحمود شعلان وحصل على 63505 أصوات، وسحر معتوق وحصلت على 62903 أصوات.

وفى الدائرة الثالثة التى تضم مركزي أبوحمص وإدكو، والتى يتنافس عليها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، فاز كل من أحمد العرجاوى وحصل على 61419 صوتا، وأسامة المصرى وحصل على 49371 صوتا.

وفى الدائرة الرابعة التى تضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية، والتى يتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، حصل المرشح هشام الجاهل على 61419 صوتا، وحصل بلال النحال على 56201 صوت.

وفى الدائرة الخامسة التى تضم مركز حوش عيسى، ويتنافس فيها مرشحين للفوز بمقعد واحد، فاز علاء قريطم بعد حصوله على 38054 صوتا.

وفى الدائرة السادسة بمركز الدلنجات، التى تنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، فاز كل من أشرف المقرحى وحصل على 51527 صوتا، وحصل محمد عمارة على 48320 صوتا.

وبالدائرة السابعة التى تضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية، التي تنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، فاز مرشح حزب النور خالد عبدالمولى أبو خطيب وحصل على 59325 صوتا، وحصل حمدي عبدالوهاب أبو خشيم على 58139 صوتا.

وبالدائرة الثامنة التى تضم مركزي إيتاى البارود وشبراخيت، ويتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، فاز كل من محمد حجازى وحصل على 88317 صوتا، ومحمد عرفات وحصل على 54662 صوتا.

وفى الدائرة التاسعة التى تضم مركزى كوم حمادة وبدر ويتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، فاز كل من أحمد الشيشينى والحاصل على 95464 صوتا، وأحمد النحال والذى حصل على 5510 أصوات.