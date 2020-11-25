رئيس ليتوانيا: هناك واجب أخلاقي لدعم المعارضة البيلاروسية

تعهدت ليتوانيا اليوم الثلاثاء، بمواصلة دعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في بيلاروس المجاورة، حيث يطالب المتظاهرون منذ أوائل أغسطس الزعيم ألكسندر لوكاشينكو بالتخلي عن منصبه.

وقال الرئيس جيتاناس نوسيدا اليوم الثلاثاء، بعد حديث مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في مقابلة بالفيديو "من واجبنا الأخلاقي" دعم المجتمع المدني البيلاروسي في نضاله من أجل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت ليتوانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، منذ فترة معقلا للمعارضة البيلاروسية، حيث استقبلت العديد من أعضائها، بما في ذلك تيخانوفسكايا، منذ الانتخابات المثيرة للجدل في أغسطس والتي أعلن فيها فوز لوكاشينكو مرة أخرى.

وترى المعارضة أن تيخانوفسكايا هي الفائز الحقيقي، ولم يعد الاتحاد الأوروبي يعترف بلوكاشينكو كرئيس لبيلاروس.

وخلال الاحتجاجات، اتخذت قوات الأمن بشكل متكرر إجراءات وحشية ضد المتظاهرين السلميين، حيث قتل عدة أشخاص وجرح المئات واعتقل الآلاف.