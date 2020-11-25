أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج عمليات فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية ببندر كفر الدوار وعددها 62 لجنة فرعية بالدائرة الثانية ومقرها كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي يتنافس بها 6 مرشحين بجولة الإعادة للفوز بـ 3 مقاعد بمجلس النواب القادم تقدم جمال عبد العاطي

حصل المرشح محمود عادل شعلان على 14884 صوتا، وحصل المرشح جمال عبد العاطي بسيوني على 14300 صوتًا، وحصلت المرشحة سحر بشير معتوق على 18605 صوتًا، وحصل المرشح أحمد حمدي شرشوح على 21262 صوتا، وحصل المرشح أحمد الفيشاوي على 10735 صوتا، وحصل المرشح عماد محروس على 16805 صوتا.

وأغلقت لجان انتخابات مجلس النواب، أبوابها أمام المواطنين في مختلف مراكز ومدن محافظة البحيرة، في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، التي تشمل 14 محافظة على مستوى الجمهورية بالمرحلة الأولي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات باللجان الفرعية في عمليات فرز أصوات الناخبين تمهيدًا لإرسالها للجان العامة بالداوئر الانتخابية وعددها 9 لجان عامة وإعلإن النتائج الأولية خلال البيان التفصيلي بأعداد أصوات الناخبين المشاركين في جولة الإعادة وأصوات المرشحين في كل دائرة انتخابية في انتظار إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انه لم يتم تسجيل أى شكوى أو خروقات تؤثر على سير الاقتراع ولم توجد أي معوقات أو مشكلات بالعمليه الانتخابية خلال اليوم الثاني، لافتًا إلى التواجد والإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء باصواتهم بكافه الدوائر الانتخابية خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني.