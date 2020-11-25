الحصر الإحصائي: حزب النور يحسم مقعدي دائرة الدخيلة بالإسكندرية

أعلنت لجنة الحصر العامة للدائرة السادسة ومقرها أقسام شرطة "الدخيلة والعامرية وبرج العرب"، البيان الإحصائي لنتائج فرز الأصوات الناخبين، في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات النيابية 2020 في الإسكندرية.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الدائرة 796 ألفا و987 ناخبا، أدلى بأصواتهم، منهم 95 ألفا و917 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 87 ألف و860 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 8 آلاف و57 صوتا.

وحصل كلًا من: أحمد خليل خير الله، على 64 ألفا و653 صوتا، وأحمد عبد الحميد الشريف، على 58 ألفا و646 صوتا، ليحسم مرشحا حزب النور المقعدين المتبقين بالدائرة، فيما حصل محمد عبد الناصر، حزب مستقبل وطن على 30 ألفا و101 صوت، ومصطفى الطلخاوي، مستقبل وطن، على 25 ألفا و614 صوتا.

وعملت 5 لجان قضائية على حصر أصوات الناخبين من واقع محاضر فرز اللجان الفرعية، "المنتزه 305 لجنة، حصرهم بكلية النصر فيكتوريا، والرمل 197 لجنة، حصرهم بكلية الزراعة بسابا باشا، وسيدي جابر 137 لجنة، حصرهم بمدرسة السيد محمد كريم القومية بسموحه، ومحرم بك 77 لجنة، حصرهم بنادي الترام الرياضي، والدخيلة 228 لجنة، حصرهم بقاعة اجتماعات حي العجمي".

وأغلقت مراكز الاقتراع البالغ عددها 363 مقرًا انتخابيًا في الإسكندرية، بداخلها 1083 لجنة فرعية، موزعة على 5 دوائر انتخابية، بنطاق 14 قسم شرطة، كانت مجهزة لاستقبال 3 ملايين و813 ألفًا و72 مواطنًا، مقيدين بقاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب، أبوابها أمام المواطنين الساعة 9 مساء الثلاثاء، وعمل القضاة يُعاونهم مندوبي اللجان الفرعية على فرز الأصوات.

وأمنت الشرطة، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن الإسكندرية، مراكز الاقتراع من الخارج، حيث تم رصد نشاطًا أمنيًا في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنافس في الإسكندرية 26 مرشحًا، موزعين على 5 دوائر يستهدفون الفوز بـ13 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه، و3 مقاعد وللرمل، ومقعدين لسيدي جابر، ومقعدين لمحرم بك، ومقعدين للدخيلة، بعد حسم نصف مقاعدها، بجانب حسم مقعد دائرة العطارين في الجولة الأولى، والتي لا تُجرى فيها جولة الإعادة.

ويتشكل مجلس النواب المصري من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المُغلقة المُطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الجدير بالذكر، أن النتائج المعلنة من اللجان العامة في المحافظات تعتبر مؤشرات أولية، في انتظار إعلان النتائج النهائية عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الجهة المنوط بها إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.