مدبولي يصدر لائحة قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 2406 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019.

وتنظم اللائحة الجديدة إجراءات تأسيس الغرف الصناعية، حيث تشترط للموافقة على إنشاء الغرفة أن تضم صناعات متجانسة لا تندرج فى غرفة قائمة، وأن يقدم طلب إنشاء الغرفة من عدد لا يقل عن 5 منشآت، بالإضافة إلى ألا يقل عدد المنشآت التى تعمل فى مجال الصناعات المطلوب إنشاء غرفة تضمها عن 20 منشأة.

كما نصت اللائحة على أن يقدم طلب إنشاء الغرفة إلى الاتحاد باسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد موقعا من طالبى الإنشاء أو وكيلهم بموجب توكيلات رسمية.

وأوضح الصناعات المطلوب إنشاء الغرفة بشأنها والعنوان الذى س يتم مخاطبة مقدمى الطلب أو وكيلهم عليه، ويرفق بالطلب بيانا رسميا صادرا من السجل التجاري أو الصناعي أو من أى جهة حكومية أخرى بعدد المنشآت التى تعمل فى مجال الصناعات المطلوب إنشاء غرفة بشأنها ودراسة تتضمن ما يلزم من بيانات تتعلق بحجم رأس المال المستثمر فى تلك الصناعات والآليات المقترحة لتنميتها وتطويرها ومدى أهميتها فى السوق المحلى والخارج ى وإمكانياتها التصديرية وفرص العمل الت ى تتيحها وبيان المكان المقترح كمقر للغرفة.

وإلى نص اللائحة:

12822788 by أماني محمد ابراهيم