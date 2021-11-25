جلوب سوكر ترشح الأهلي لجائزة أفضل ناد في العالم

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أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر 2021، اليوم الخميس، تواجد النادي الأهلى ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ لعام 2021، في حفل جوائز "جلوب سوكر" دبي.

وسيقام حفل جوائز جلوب سوكر 2021، يوم الـ 27 من شهر ديسمبر المقبل فى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات إكسبو دبي.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل نادٍ لعام 2021 تواجد 15 فريق وهم، أتلتيكو مدريد الإسباني وليل الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلى وإنترميلان الإيطالي ومانشستر سيتى الإنجليزي وبالميراس البرازيلى وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي فياريال الإسباني والهلال السعودي وأولسان هيواندي الكوري، بالإضافة إلى الأهلى.

ويُذكر أن نادي بايرن ميونخ توج بجائزة أفضل أفضل نادٍ لعام 2020، فى حفل جوائز جلوب سوكر، والذي أقيم فى الـ 27 من شهر ديسمبر الماضي.