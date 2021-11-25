استقبل مطار الأقصر الدولي وعلى مدار يومين ضيوف مصر من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات ورجال الإعلام والصحافة الدولية والمحلية المشاركين في الافتتاح العالمي لطريق الكباش المقام بعاصمة السياحة العالمية "مدينة الأقصر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بيان لـ "مصر للطيران" أن الشركة تواصل نقل الضيوف والوفود الرسمية المشاركين في الحفل على متن رحلاتها من مختلف الدول إلى مطار القاهرة، ومنه إلى مطار الأقصر الدولي، حيث سيرت الشركة 12 رحلة إلى مدينة الأقصر لنقل ضيوف الحدث.

وأضافت الشركة أنها وفرت كافة التسهيلات اللازمة وتقدم كافة التيسيرات والدعم اللازم لإنهاء استقبال الوفود مع حسن الضيافة من قبل فرق عمل العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر دوليًا أمام الوافدين من جميع دول العالم، بجانب الالتزام بتطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.