الخارجية الأمريكية: التدخل في الانتخابات الليبية قد يؤدي إلى عقوبات من مجلس الأمن

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أن التدخل في الانتخابات الليبية أو استخدام العنف قد يؤدي إلى عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي.

وقال مستشار الخارجية الأمريكية جيفري ديلورينتيس في إيجاز أمام مجلس الأمن حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس: "نذكر الذين يتدخلون في الانتخابات الليبية أو يؤججون العنف بأن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات كما هو مخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".

وأكد جيفري، إن التهديد بمقاطعة الانتخابات لن يعزز السلام، وعلى مجلس الأمن أن يحاسب معطليه.

وأشاد ديلورينتيس باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وخطة عملها الشاملة لانسحاب القوات الأجنبية المسلحة، داعيا كافة الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية.