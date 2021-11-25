استقرار فى أسعار الحديد وتراجع الأسمنت اليوم

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استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالى:

استقر سعر حديد عز ليسجل 15600 جنيه.

واستقر حديد بشاى ليسجل 15400 جنيه.

واستقر حديد العتال ليسجل 15500 جنيه.

واستقر حديد المراكبى ليسجل 15100 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 15300 جنيه.

واستقر حديد العشري ليسجل 15100 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالى:

وتراجع سعر الأسمنت المسلح 20 جنيها ليسجل 1085 جنيها.

كما تراجع سعر أسمنت النصر 5 جنيهات ليسجل 1060 جنيها.

وانخفض سعر أسمنت لافارج "المخصوص" 5 جنيهات ليسجل 1070 جنيها.

وهبط سعر أسمنت وادى النيل 15 جنيها ليسجل 1030 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت حلوان 5 جنيهات ليسجل 1070 جنيها.

كما تراجع سعر مصر للأسمنت قنا 5 جنيهات ليسجل 1000 جنيه.

وهبط أسمنت السويدى 5 جنيهات ليسجل 1100 جنيه.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.