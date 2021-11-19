أبرزت وسائل الإعلام العالمية الحدث الأسطوري المهيب بافتتاح طريق الكباش الجديد (الأقصر.. طريق الكباش)، في مشهد أبهر العالم من جديد؛ فبعد موكب المومياوات، وقف العالم ليشاهد افتتاح طريق الكباش الرابط بين معبدي الكرنك والأقصر.

وسلطت شبكة (فرانس 24) الإخبارية الضوء على الاحتفالية العالمية ، قائلة إن مصر كشفت اليوم عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وأضافت القناة الفرنسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد آخر من المسئولين قاموا رسميا بافتتاح طريق الكباش، المسمى أيضا بـ "طريق الرمس"، الذي يزيد عمره عن 3500 عام ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، ويمتد مساره من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

وتحت عنوان (حدث تاريخي عن ممر يروي الكثير من تاريخ مصر القديم)، وصفت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية افتتاح ممر الكباش بمدينة الأقصر، وتابعت الشبكة الامريكية - في تقرير - أن هذا المشروع يتمثل أهميته في إعادة إحياء طريق الكباش، الذى يمتد على مسافة 2.7 كيلومترا بمحاذاة نهر النيل، بداية من معبد الأقصر ووصولا إلى مجمع معبد الكرنك، في أنه شهد احتفالات المصريين القدماء بأحد أهم أعيادهم الدينية عيد الأوبت.

بدورها، سلطت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، الضوء على فعالية افتتاح طريق الكباش، حيث عرضت الشبكة، معلومات عن طريق الكباش والأثار التي تحتويها محافظة الأقصر .

أما هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.)؛ فسلطت الضوء على أهمية إعادة افتتاح طريق الكباش، والذي أشارت إلى أنه سيجعل من محافظة الأقصر، متحفا مفتوحا.

واهتمت (بي.بي.سي.) بتسليط الضوء على الحفل الفني الكبير، الذي أرجعت أهميته إلى إلقاء الضوء على أهمية هذا الطريق التاريخي.

أما شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، فقد أبرزت الحدث، لافتة إلى أنه لأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة، عاد طريق الكباش ليظهر إلى النور، مساء اليوم.