توقف مسيرة ارتفاع السندات الأوروبية مع تتبع المستثمرين لتصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي

توقفت مسيرة ارتفاع السندات الأوروبية اليوم الجمعة، حيث يراهن المستثمرون على وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة حيث أجروا تقييما لتصريحات أكثر تشددا من صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، ارتفع العائد على السندات العشرية الألمانية بمقدار وصل إلى 13 نقطة أساس، ليصل إلى 98ر1%، مقلصا ما سيكون ثالث تراجع أسبوعي لعوائد السندات.

كانت إيزابيل شنابل، وهي من صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، قد أشارت أمس الخميس إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه تقليل زيادات أسعار الفائدة، رافضة تتبع السوق لأي مؤشرات عن إمكانية تخفيف عملية تقييد السياسة النقدية في العالم.

وعبر عضو مجلس المحافظين بالبنك، ماديس مولر، عن نفس الرأى اليوم الجمعة، قائلا إن الخطر الرئيس في معركة كبح التضخم القياسي، هو وقف عملية زيادة الفائدة في وقت قريب للغاية.

وقال ماركوس ألنسباخ، مدير وحدة أبحاث الدخل الثابت في بنك يوليوس باير السويسري، إن "مراكز سوق السندات العالمي في حد الكمال.. على الرغم من أننا نرى أن التضخم يتباطأ والبنوك المركزية تخفف سياستها مع مرور الوقت، نخشى أن تكون التوقعات الكبيرة تلك للسوق مخيبة للآمال".