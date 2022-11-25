الشرطة الألمانية تحقق في هجمات محتملة معادية للسامية في منطقة رور

أعلن وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، هربرت رويل، اليوم الجمعة، أن الشرطة تحقق في حادثين إجراميين على خلفية إطلاق النار على مبنى مجاور للكنيس القديم بمدينة إيسن الألمانية قبل أسبوع.



وقال رويل أمام لجنة الشؤون الداخلية ببرلمان الولاية، إن الحوادث متصلة في الزمن، مضيفا أن الشرطة كانت ألقت القبض على شخص، كما تجري تحقيقات في دوسلدورف وإيسن.



واكتفى رويل بالقول إن هناك صلة بـ"مبان يهودية في ثلاث نقاط مختلفة بمنطقة رور"، حيث تقع المدينتان.



وفي صباح يوم 18 نوفمبر، عثر على ثقوب ناجمة عن طلقات نارية في باب مقر الحاخام السابق بجوار الكنيس القديم. ولم يصب أحد.



ويضم المبنى الذي تعرض للرصاص معهدا للتاريخ الألماني اليهودي. وهو مجاور مباشرة للكنيس القديم الذي يستخدم حاليا كمركز ثقافي، ولم يعد مكانا للعبادة.