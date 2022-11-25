أمين عام الناتو: الأوكرانيون يعانون في خضم بداية مروعة لفصل الشتاء

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، تسببت في ترك الأوكرانيين بدون تدفئة أو كهرباء أو طعام، في "بداية مروعة" لفصل الشتاء.

وقال ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعرض للفشل في أوكرانيا، ويرد على ذلك بمزيد من الوحشية، معربا عن صدمته من مسار بوتين الأخير.

ودعا الأمين العام للناتو، أعضاء الحلف إلى دعم أوكرانيا بشكل أكبر ضد العدوان الروسي، وقال: "إذا تركنا بوتين يفوز، فسوف ندفع جميعا ثمنا باهظا، لسنوات عديدة مقبلة".

وقال ستولتنبرج "لن يكون هناك سلام دائم حال فوز المعتدي"، مضيفا أن أي مفاوضات سلام محتملة في المستقبل تتوقف على "ما يحدث في ساحة المعركة".

جدير بالذكر أن ستولتنبرج، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الناتو زود أوكرانيا بأجهزة تشويش للدفاع ضد هجمات المسيّرات الروسية.

وقال ستولتنبرج: "يقدم الحلفاء دعما عسكريا غير مسبوق"، مشيرا إلى شحنات الوقود والإمدادات الطبية ومعدات الرياح وأجهزة التشويش على المسيّرات.

وتم تصميم أجهزة التشويش لمساعدة أوكرانيا على صد هجمات المسيّرات التي تستهدف البلاد.

ونظام الدفاع ضد المسيّرات هو جزء من أنظمة دفاع جوي أوسع قدمها الناتو لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وقال الأمين العام للناتو إنه سيدعو إلى تقديم المزيد من المساهمات لأوكرانيا، خلال الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الناتو الأسبوع المقبل في العاصمة الرومانية بوخارست.