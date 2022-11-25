رئيس أوزبكستان يزور قرغيزستان لتبادل وثائق ترسيم الحدود

أعلن وزير الخارجية الأوزبكستاني جينبيك كولوبييف، اليوم الجمعة، أن الرئيس شوكت ميرضيائيف سيزور قرغيزستان الشهر المقبل لتبادل وثائق ترسيم الحدود.

ونقلت وكالة أنباء اكي برس القيرغيزية عن بيان الخارجية القول إن المحادثات جارية حيث ننسق مع قيرغيز بشأن زيارة الدولة في شهر ديسمبر".

وأضاف أنه تم بالفعل التوقيع على اتفاقية تعيين وترسيم الحدود بين قيرغيزستان وأوزبكستان، مضيفا "وقعنا الوثيقة على مستوى الوزراء وتم التصديق على الوثيقة. وسيتم تبادل وثائق التصديق خلال الزيارة وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ذلك".

وكان رئيس قرغيزستان صدير جاباروف قد حضر الأسبوع الماضي إلى البرلمان القرغيزي لإقناع النواب بتأييد اتفاق الحدود القرغيزية الأوزبكية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تكمل بشكيك وطشقند ترسيم الحدود ليتم حل قضية 1500 من الحدود على حد تعبير جاباروف، الذي قال في كلمته أمام البرلمان: "اليوم هو يوم تاريخي تنتهي فيه قضية الحدود المعلقة بين قرغيزستان وأوزبكستان"، وأشار إلى أن ذلك هو السبب في مشاركته التصديق على هذه الاتفاقية، حيث ناشد المشككين في الاتفاقية والمختلفين معها وضع حد لقضايا الحدود، للتفرغ لقضايا التطوير والتنمية.