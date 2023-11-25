مقتل طالبة إيطالية يثير موجة احتجاجات في أكبر مدن بالبلاد

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع أكبر مدن إيطاليا للتعبير عن غضبهم من العنف ضد المرأة بعد أيام من القتل العنيف لطالبة بصورة أثارت صدمة في البلاد.

وتجمع الإيطاليون في روما وميلانو ومدن أخرى لدعم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وسط صدمة وغضب بعد مقتل الطالبة الجامعية جوليا تشيتشيتين /22 عاما/ من منطقة فينيسيا، قبل وقت قصير من تخرجها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تسليم صديقها السابق وقاتلها المزعوم اليوم السبت من ألمانيا حيث فر، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وقالت جورجا ميلوني، أول امراة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، في منشور على فيسبوك: "أريد أن أخبر النساء الإيطاليات أنهن لسن وحدهن".

وفي عام 2022، وقعت 106 نساء في إيطاليا ضحية لقتل الإناث، ارتفاعا من 104 في عام 2021، وفقا لتقديرات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.

وتقتل أكثر من ثلاثة آلاف امرأة كل عام في أوروبا على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أمس الجمعة.

وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفقا لبيان: "على الصعيد العالمي، واجهت حقوق النساء والفتيات تهديدات أو تخفيضات أو القضاء التام، مما أعاق بشكل كبير التقدم المحرز على مدى عقود".

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".