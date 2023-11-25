وزيرة خارجية ألمانيا: شكرا لمن حرك الجبال من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، عن ارتياحها بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، كاشفة أن أربعة يحملون الجنسية الألمانية من بين الـ24 أسيرا الذين أطلق سراحهم في اليوم الأول من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتبت بيربوك على حسابها بموقع تبادل الصور «إنستجرام»: «أشعر بارتياح كبير بعد إطلاق سراح 24 محتجزا من غزة، من بينهم أربعة ألمان.. بعد 49 يومًا من الجحيم والخوف، يستطيع أب أخيرًا أن يعانق ابنتيه الصغيرتين وزوجته بأمان مرة أخرى».

وأضافت: «نحن ممتنون للغاية لكل من عمل عليها (إطلاق سراح الرهائن) وحرك الجبال من أجلها»، مشيرة إلى الدور المصري والقطري وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابعت: «هناك أيضاً أكثر من 200 امرأة ورجل وطفل في أيدي حماس، ويظل إطلاق سراحهم جميعا وخاصة الألمان، على رأس أولوياتنا».

واستطردت: «بقدر ما يعتبر هذا اليوم يوم أمل، فهو ليس يوم راحة، لأننا في الوقت نفسه نرى المحنة التي لا يمكن تصورها للشعب في غزة».

وأكدت الوزيرة الألمانية على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة من أجل إيصال السلع الأساسية مثل الدواء والغذاء والمياه إلى سكان غزة، لافتة إلى الإمدادات الإغاثية الألمانية جاهزة أمام معبر رفح الحدودي.

ومساء الجمعة، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، عصر الجمعة، 24 من المحتجزين لديها بينهم عمال تايلانديون في غزة.

وجرى تسليم المحتجزين إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل يتم نقلهم إلى إسرائيل عبر معبر رفح مع مصر.

فيما أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل مقابل الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.