 باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية في مرمى موناكو - بوابة الشروق
السبت 25 نوفمبر 2023 12:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية في مرمى موناكو

د ب أ
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 12:26 ص | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 12:26 ص

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه موناكو 5 / 2، مساء الجمعة، في قمة مباريات الجولة 13 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، والذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه تولوز.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد موناكو عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم باريس عن طريق جونشالو راموس في الدقيقة 18، قبل أن يدرك موناكو التعادل عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 39 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وسجل باريس هدفه الرابع في الدقيقة 72 عن طريق فيتينيا، قبل أن يسجل فلورين بالوجان الهدف الثاني لموناكو بعد ذلك بثلاث دقائق، فيما اختتم راندل كولو مواني خماسية باريس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك