باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية في مرمى موناكو

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه موناكو 5 / 2، مساء الجمعة، في قمة مباريات الجولة 13 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، والذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه تولوز.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد موناكو عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم باريس عن طريق جونشالو راموس في الدقيقة 18، قبل أن يدرك موناكو التعادل عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 39 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وسجل باريس هدفه الرابع في الدقيقة 72 عن طريق فيتينيا، قبل أن يسجل فلورين بالوجان الهدف الثاني لموناكو بعد ذلك بثلاث دقائق، فيما اختتم راندل كولو مواني خماسية باريس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.