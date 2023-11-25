حزب حماة وطن بالمنيا يعقد مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

نظم حزب حماة الوطن، الجمعة، مؤتمراً انتخابيا حاشدا بمركز بني مزار لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال اللواء هشام بشر أمين عام حزب حماة الوطن بالمنيا، خلال الفعالية، إن الحزب يعد أول حزب مصري يعلن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب سيبدأ عقد سلسلة مؤتمرات بكل مراكز محافظة المنيا لتأييد الرئيس وحشد الناخبين.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب، يتقدمهم اللواء زكريا الشيمي، أمين التنظيم، والدكتور أحمد فاروق الجهمي، الأمين المساعد بالمحافظة، واللواء مصطفي الطحاوي، أمين مساعد الحزب، وأحمد شوقي أمين الحزب بمركز بني مزار.

ويعقد حزب حماة وطن المنيا، سلسلة مؤتمرات حاشدة بكل مراكز محافظة المنيا بداية من اليوم السبت بمدينة العدوة والأحد بسمالوط ثم مؤتمرين حاشدين يومي ١و ٥ ديسمبر بمدينة المنيا.