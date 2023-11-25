اليابان تؤكد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في جنوب غربي البلاد

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم السبت، أنه تم تأكيد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد في مزرعة دواجن في مقاطعة ساجا جنوب غربي البلاد.

وبدأت حكومة مقاطعة ساجا في إعدام نحو 40 ألف دجاجة في المزرعة في مدينة كاشيما.

وأكد اختبار جيني في الساعات المبكرة، اليوم السبت، حالة الإصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة كاشيما بعد الإبلاغ عن زيادة في عدد الدجاج النافق هناك بعد ظهر أمس الجمعة، بحسب وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء.

وفي العام الماضي، أكدت اليابان أول حالات الإصابة بانفلونزا الطيور في الموسم في مزارع في مقاطعتي أوكاياما وهوكايدو في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر، وبعد ذلك انتشرت العدوى إلى 26 مقاطعة، ما أدى إلى إعدام رقم قياسي من الدجاج بلغ نحو 71ر17 مليون دجاجة.